Gütersloh (ots) - Mit 3.500 Quadratmetern speziell für Nachhaltigkeitsthemen hatim Februar in Berlin Europas größter Co-Working Space seine Türen geöffnet. ImImpact Hub Berlin können Unternehmen und Organisationen mit Start-ups zu vierBereichen arbeiten: Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Lebensmittelproduktion und-konsum, Diversität und Inklusion sowie grüne Technologien. Seit Juni beteiligtsich Miele als neuer Partner am Ökosystem Kreislaufwirtschaft, um innovativeLösungen für Menschen und die Umwelt zu entwickeln. Darüber hinaus wollen Mieleund das Impact Hub Berlin voneinander lernen und innovative Start-ups undProjekte fördern.Seit jeher zählt der respektvolle Umgang mit Menschen, Umwelt und Klima zu denunverrückbaren Werten von Miele. Ein ganzheitliches Verständnis vonNachhaltigkeit ist ebenso Teil der "DNA" des Unternehmens wie das Ziel, dieKundinnen und Kunden darin zu unterstützen, ein nachhaltiges Leben zu führen.Nicht zuletzt mit langlebigen Geräten, die sich auch dank ihres hohenMetallanteils besonders gut recyceln lassen, leistet Miele einen wertvollenBeitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen - und baut diesen stetig weiteraus, getreu seinem Markenversprechen "Immer Besser". Das Prinzip der sogenanntenKreislaufwirtschaft, auch Zirkularität oder Circular Economy genannt, ist einesder Fokusfelder der im letzten Jahr grundlegend erweitertenNachhaltigkeitsstrategie des 123 Jahre alten Familienkonzerns. Damit istsichergestellt, dass diese Philosophie künftig noch stärker in dieunternehmerischen Entscheidungen einbezogen wird. Konkret bedeutet dies, vonBeginn an in Kreisläufen für Material und Produkten zu denken und soUmweltbelastungen und Abfälle zu minimieren."Um uns in puncto Nachhaltigkeit immer weiter zu verbessern, brauchen wir aberauch starke Partnerschaften und den Austausch mit innovativen Köpfen außerhalbdes Unternehmens", sagt Christoph Wendker, Vice President CorporateSustainability and Regulatory Affairs bei Miele, "und genau das bietet dieZusammenarbeit mit dem Impact Hub Berlin." Im Gegenzug bringt Miele seinKnow-How und seine Erfahrung zum Thema Kreislaufwirtschaft ein und unterstütztüber seinen Bereich Smart Home/Electronics junge Unternehmerinnen undUnternehmer auf vielfältige Weise. So stellt das Unternehmen konkreteAnwendungsfälle bereit, initiiert gemeinsame Projekte oder bietet sogenannte"Proof of Concept"-Tests an.Nachhaltigkeitsziele gemeinsam erreichenSeit der Gründung 2014 hat sich das Impact Hub Berlin der Unterstützung derUN-Ziele für nachhaltige Entwicklung verschrieben. Dafür bietet das Impact Hub