Anleger scheinen zunehmend davon überzeugt zu sein, dass das Wirtschaftswachstum angesichts der strafferen Geldpolitik und der Energiekrise in Europa nachlassen werde. Die Bau- und Verbrauchernachfrage verlangsamt sich in der Regel gemeinsam mit der Wirtschaft.

"Der Preisverfall bei Metallen scheint sich in Richtung Juli zu beschleunigen", zitiert Bloomberg den Analysten Edward Meir vom Rohstoffhändler ED&F Man.

Auch Aluminium, Nickel und Zink weiteten ihre Verluste aus. Der London Metal Exchange-Index der sechs Basismetalle verzeichnete den stärksten Quartalseinbruch seit der Finanzkrise 2008.

Zu Beginn dieses Jahres ließen eine Kombination aus boomender Nachfrage, logistischen Engpässen und Produktionsausfällen die Preise für Metalle wie Kupfer und Nickel in die Höhe schnellen.

Anfang März war der Nickelpreis auf mehr als 48.000 US-Dollar pro Tonne gestiegen. Zeitweise wurde sogar die 100.000-Dollar-Marke geknackt. Aktuell notiert das Metall wieder bei 21.600 US-Dollar pro Tonne. Der Aluminiumpreis ist ebenfalls stark gefallen: Von mehr als 3800 US-Dollar pro Tonne auf nun rund 2400 US-Dollar.

Es gäbe aber laut Bloomberg einige Lichtblicke für Metalle. Die chinesische Nachfrage erhole sich allmählich von den Produktionsstopps der Jahre 2019 bis 2020 und die Regierung verstärke ihre Konjunkturmaßnahmen, einschließlich mehr Geld für Infrastrukturausgaben.

Der Einbruch auf dem chinesischen Immobilienmarkt habe sich im Juni abgeschwächt. Zudem habe das verarbeitende Gewerbe stärker als erwartet angezogen. Dennoch warnen einige Analysten, dass sich der Aufschwung als kurzlebig erweisen könnte.

"Steigende US-Zinsen, ein stärkerer US-Dollar und zunehmende US-Rezessionsrisiken haben sogar Silber in letzter Zeit geschadet", so die UBS-Analysten Dominic Schnider, Wayne Gordon und Jessie Ren in ihrem jüngsten Edelmetallbericht. "Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Kombination von Faktoren in naher Zukunft ändern wird, da die US-Notenbank weiterhin eine restriktive Haltung einnimmt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion