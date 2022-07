JW Therapeutics gibt den Beginn der klinischen Studie von JWATM204 bei Patienten mit fortgeschrittenem Leberzellkarzinom bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Shanghai (ots/PRNewswire) - JW Therapeutics (HKEX: 2126), ein unabhängiges undinnovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellungund Vermarktung von Zellimmuntherapieprodukten konzentriert, gab den Beginneiner klinischen Studie der Phase I mit JWATM204 bei Patienten mitfortgeschrittenem hepatozellulärem Karzinom (HCC) bekannt.Primärer Leberkrebs (PLC), auch als Leberkarzinom bekannt, ist eine derhäufigsten gastrointestinalen Malignitäten weltweit. Etwa 85 bis 90 % derLeberkrebsfälle waren hepatozelluläre Karzinome (HCC).1 Die GLOBOCAN-Erhebungfür das Jahr 2020 ergab, dass jedes Jahr weltweit 906 Tausend neue Fällediagnostiziert werden und 830 Tausend Menschen an Krebs sterben, was densechsten Platz unter den bösartigen Erkrankungen und die dritthäufigsteTodesursache bei Krebs bedeutet.2 Die 5-Jahres-Überlebensrate lag in Nordamerikabei 15-19 %.3 Die Krankheitslast durch Leberkrebs war in China besonders hoch.Leberkrebs ist die vierthäufigste bösartige Erkrankung und die zweithäufigsteKrebstodesursache, und die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt in China nur 12,1 %.3Das Verhältnis von 1:0,9 zwischen Inzidenz und Mortalität deutet auf dieschlechte Prognose von Leberkrebs hin3, der das Leben und die Gesundheit derchinesischen Bevölkerung ernsthaft bedroht.[1],[2] In den letzten Jahren habenImmuntherapien in Form von Immun-Checkpoint-Inhibitoren bei HCC-PatientenGesamtansprechraten (ORR) von 17 bis 20 % bzw. 15 bis 20 % für die Erst- undZweitlinientherapien erzielt.1 Dennoch gibt es nach wie vor Herausforderungen,wie z. B. das Fortschreiten der Krankheit nach der Behandlung und alternativeTherapien als Reaktion auf einen Rückfall.Diese erste Studie von JWATM204 am Menschen zielt darauf ab, die Sicherheit,Verträglichkeit, dosisbegrenzte Toxizität und das pharmakokinetische Profil vonJWATM204 bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem HCC zu untersuchen undauch die Antitumoraktivität von JWATM204 in der Zielpopulation zu erforschen.Die vielversprechenden präklinischen Ergebnisse zeigen, dass die klinischeEntwicklung von JWATM204 für die Behandlung von HCC weiterhin möglich ist.JWATM204, ein monoklonaler GPC-3-Antikörper mit hoher Affinität und Spezifität,der auf der ARTEMIS® T-Zell-Plattform entwickelt wurde, ist eine innovativeT-Zell-Immuntherapie, die auf Glypican-3 (GPC-3) abzielt. JW Therapeutics hatvon Eureka die Rechte für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung vonJWATM204 in China (einschließlich Festlandchina, Hongkong, Macao und Taiwan) undin den Mitgliedsländern der Association of Southeast Asian Nations im Jahr 2020einlizenziert und den technischen Transfer und die Renovierung der Anlagen und