Besser durch die Pandemie mit Zeitarbeit / Ergebnisse des DEKRA Zeitarbeit-Reports 2021-22 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Rund 72 Prozent der befragten Unternehmen berichten von

negativen Auswirkungen wegen nicht verfügbaren Stammpersonals in der Pandemie.

Umso entscheidender sind flexible Personallösungen, weshalb fast 55 Prozent der

Personalverantwortlichen die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung als wichtigen

Faktor in Pandemie-Zeiten bewerten. Das sind die zentralen Ergebnisse der

vierten Ausgabe des DEKRA Zeitarbeit-Reports, der auf einer Online-Umfrage unter

388 Personalverantwortlichen in Deutschland beruht.



- Zeitarbeit für jedes zweite Unternehmen in der Corona-Krise noch wichtiger

- Deutlicher Wiederanstieg des Personal- und Zeitarbeitnehmerbedarfs 2021

- Acht von zehn Personalentscheidern setzen auf digitale HR-Lösungen

- Künstliche Intelligenz für rund 46 Prozent ein interessanter Zukunftsaspekt