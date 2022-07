JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel begründete sie mit dem Bewertungsrückgang des breiteren Getränkesektors./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 13:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 14:00 / BST





