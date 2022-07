Entdecken leicht gemacht - mit den neuen Marine & Leisure Li-Ionen-Versorgerbatterien von Exide

Büdingen, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Sechs neue Lithium-Ionen-Batterien

- Die innovative Heizfunktion unterstützt ein einfaches Aufladen der Batterienbereits ab -20°C- Intelligente Funktionen, darunter Bluetooth, ermöglichen den Anwendernunbeschwertes ReisenExide Technologies ( http://www.exidegroup.com/ ) erweitert seinLi-Ion-Sortiment für den Marine- und Freizeitbereich um sechs neueVersorgerbatterien, ein Premiumprodukt, das den aktiven Lebensstil derEndverbraucher bereichert.Das neue Sortiment umfasst die meisten Anwendungen im Marine- undFreizeitsektor, darunter Boote, Wohnwagen und Wohnmobile. Die Batterien bietenein hohes Maß an Sicherheit, Leistung und eine lange Lebensdauer. Darüber hinauszeichnen sie sich durch intelligente Funktionen aus.Intelligente Heizfunktion für einfache Bedienung und schnelles AufladenZu diesen Merkmalen gehört die intelligente Heizfunktion. Die Nutzer müssen denAkku nicht mehr an einem warmen Ort lagern, bis er sich ausreichend erwärmt hatfür das nächste Laden. Stattdessen erwärmt sich der Akku bei -20 °C selbst undlädt sich automatisch wieder auf, sobald die Temperatur 0 °C erreicht hat.Auf diese Weise wird auch die Gesamtdauer des Aufladens kurz gehalten: Bei -20°C und einem Ladezustand von lediglich 10 Prozent wird der Akku innerhalb vonnur vier Stunden vollständig wiederaufgeladen. Hierin ist eine Stunde für dasAufheizen bereits mitberücksichtigt.Bluetooth-Funktion lenkt die Aufmerksamkeit des Nutzers auf das WesentlicheDie Bluetooth-Funktion steht im Einklang mit der fortschreitendenDigitalisierungsstrategie von Exide und bietet einen zusätzlichen Mehrwert fürdie Anwender.Durch das Herunterladen der Exide-eigenen App 'M&L Li-Ion Monitor' haben dieNutzer die vollständige Kontrolle über die wichtigsten Funktionen und dasLeistungsniveau einer oder mehrerer Batterien. Das ist besonders hilfreich, wenndie Batterien an schwer zugänglichen Stellen installiert sind.Darüber hinaus bietet das fortschrittliche Batteriemanagementsystem (BMS) Schutzvor Missbrauch, was die Lebenserwartung weiter verlängert. Die Warnmeldungen desBMS werden an die App gesendet und gespeichert, während der Benutzer alarmiertwird und sofort Maßnahmen ergreifen kann.Die Vorteile auf einen Blick:- Verringerte Betriebskosten: dreifache Lebensdauer und doppelte verfügbareKapazität im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie optimieren die