Arthur Bill Mit smartem Onlinemarketing qualifizierte IT-Mitarbeiter gewinnen (FOTO)

Menden (ots) - Ruhig, sympathisch, zugewandt: Wenn Arthur Bill erzählt, wie er

IT-Unternehmen hilft, neue Mitarbeiter zu finden, sind die Expertise und

Seriosität des Gründers offensichtlich. Seit 2019 durchforstet der Experte für

Mitarbeitergewinnung im Onlinemarketing gemeinsam mit seinem Team der Bill

Consulting GmbH den Online-Bewerbermarkt - seit 2020 gezielt auch den

IT-Bewerbermarkt. Dabei weiß er genau, welche Hebel er in Bewegung setzen und

welche Strategien und Plattformen er nutzen muss, um Unternehmen und ihre

Wunschmitarbeiter zusammenzubringen.



Der Personalmangel ist auch in der IT-Dienstleistungsbranche ein weitläufiges

Problem. Für die Betriebe wird es zunehmend schwerer, die passenden Kandidaten

zu finden und von sich zu überzeugen. "Viele Unternehmen machen den Fehler,

wenig aussagekräftige Stellenanzeigen auf den immer gleichen Portalen zu

veröffentlichen. Der Effekt ist derselbe wie bei kostenlosen Anzeigenblättern:

Arbeit suchende Bewerber wenden sich frustriert ab. Oder sie bewerben sich beim

erstbesten Arbeitgeber, ohne sich zu fragen, ob sie und das Unternehmen wirklich

zusammenpassen. Qualifizierte Bewerber in Festanstellung, die zu einem Wechsel

bereit wären, erreicht man über Stellen- und Jobportale ohnehin nicht", weiß

Experte Arthur Bill.