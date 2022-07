Unterweisungsmaterial auf ukrainisch / Publikationen der BG RCI überwinden Sprachbarrieren im Arbeitsschutz (FOTO)

Heidelberg (ots) - Tausende Männer und Frauen aus der Ukraine sind vor dem Krieg

in ihrem Land nach Deutschland geflohen - und viele von ihnen haben auf dem

hiesigen Arbeitsmarkt Fuß gefasst. Damit sie trotz Sprachbarrieren sicher und

gesund arbeiten können, hat die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische

Industrie (BG RCI) zehn Sicherheitskurzgespräche (SKG) ins Ukrainische

übersetzt.



Welche Sprache versteht jeder Mensch auf der Welt? Genau - die Sprache der

Bilder. Deshalb ist in den SKG-Broschüren nur das Notwendigste in Worte gefasst.

Anhand von kurzweiligen Zeichnungen können Unternehmen ihren ukrainischen

Beschäftigten fundiertes Wissen rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz

vermitteln. Mit diesen SKGs können die Unternehmen ihrer Unterweisungspflicht

anschaulich und verständlich nachkommen.