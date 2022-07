Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.07.2022

Kursziel: 3,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



ad pepper erwartet schwächeres FY 2022 - Bewertung angepasst

ad pepper hat vergangene Woche ein Update zur operativen Entwicklung in Q2 sowie einen ersten Ausblick auf das zweite Halbjahr veröffentlicht. Detaillierte vorläufige Zahlen für das zweite Quartal dürften Mitte Juli publiziert werden.



Nach Unternehmensangaben haben sich die makroökonomischen Bedingungen (anhaltende Lieferkettenprobleme, sinkendes Verbrauchervertrauen) im Verlauf von Q2 spürbar verschlechtert, sodass die Ende April veröffentlichte Topline-Guidance für das zweite Quartal (6,3-6,5 Mio. Euro) nicht mehr erreicht werden kann. Das Management erwartet nun ein Umsatzniveau i.H.v. 5,9 Mio. Euro (Vj.: 6,5 Mio. Euro). Mit einer Konkretisierung der operativen Entwicklung auf Segmentebene rechnen wir Mitte Juli. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Full-Service-Agentur ad agents aufgrund des diversifizierten Kundenportfolios sowie der vielseitigen Dienstleistungen - wie schon in den vergangenen Quartalen - als einziges Segment gewachsen ist (+6,3% yoy auf 2,0 Mio. Euro). Weiterhin rückläufig dürften die Erlöse bei ad pepper media gewesen sein, wenngleich ab Q2 keine negativen Effekte durch den Verlust eines Großkunden in Q1/21 mehr zu spüren sein dürften. Dennoch rechnen wir mit einem weiterhin zögerlichen Buchungsverhalten einiger relevanter Kunden. Dies betrifft z.B. den Automotive-Bereich, der bekanntermaßen nach wie vor unter Lieferengpässen und folglich einer nur begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen leidet. Konkret erwarten wir für ad pepper media ein Umsatzniveau von 0,7 Mio. Euro (-26,7% yoy). Das Affiliate-Netzwerk Webgainssollte nach einem Rückgang von -16,9% yoy in Q1 nun mit -13,7% yoy erneut deutlich sinkende Erlöse auf 3,2 Mio. Euro verzeichnen. Hier dürfte die Konsumzurückhaltung in UK und der EU infolge deutlich gestiegener Preise belasten.



