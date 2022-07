"Bislang haben wir zwar schon Panik im Markt gesehen, aber noch nicht die finale Kapitulation, die oft nötig ist, um einen Boden zu finden. Danach könnte dann wieder eine sehr schnelle Gegenbewegung nach oben einsetzen, insbesondere wenn wieder mehr Zuversicht in Sachen Lieferketten und Energieversorgung einsetzen sollte. Letzteres setzt aber die Korrektur des Denkfehlers in der Energiepolitik voraus", so die Meinung von Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, in der aktuellen Pressemitteilung seines Arbeitgebers unter der Headline "Ruhe bewahren ist die erste Anlegerpflicht".

Wir haben bei Böckelmann nachgefragt: 1. Wie sieht eine "finale Kapitulation" seiner Meinung nach aus? Und 2.: Was meint er genau mit "einer Korrektur des Denkfehlers in der Energiepolitik"?