SEDURA Consulting GmbH bezieht neue Firmenzentrale in Düsseldorf Platz für 60 weitere Mitarbeiter (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die SEDURA Consulting GmbH, eine MPU-Beratung mit bisherigem

Sitz in Monheim am Rhein, eröffnete im April einen neuen Standort, wie der

Geschäftsführer Dustin Senebald mitteilte. Die neueste Firmenzentrale befindet

sich in der Parsevalstraße 7b in 40468 Düsseldorf und bietet Platz für 60 neue

Mitarbeiter.



Geschäftsführer Dustin Senebald: "Müssen sich Menschen der

Medizinisch-Psychologischen Untersuchung zur Beurteilung ihrer Fahreignung

unterziehen, kann das unter Umständen große Einschränkungen nach sich ziehen.

Wir helfen ihnen ortsunabhängig dabei, die Tests ohne langwierige

Abstinenznachweise erfolgreich zu bestehen. Dementsprechend steigt die Nachfrage

nach unserem Angebot stetig. Um mit dem wachsenden Andrang Schritt halten zu

können, war nun ein Umzug in eine größere Firmenzentrale nötig. So haben wir

ausreichend Platz für neue Mitarbeiter."