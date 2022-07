NORMA senkt die Preise für Grill- und Frischfleisch / Grillfreunde kommen Anfang Juli voll auf ihre Kosten (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Die Sonne scheint und der Grill glüht - da fehlt nur noch das passende

Frischfleisch zum Sommerglück. Der Lebensmittel-Discounter NORMA senkt

angesichts der heißen Temperaturen die Preise auf Grillfleisch und zahlreiche

weitere Produkte aus dem Frischfleisch-Sortiment.



Weit über 20 Artikel zum Teil deutlich billiger - die Preise werden dabei um

bis zu 28 Prozent reduziert. Fleisch-Fans kommen bei diesen Preisen wirklich

auf ihre Kosten. Vom Minutensteak bis zum Cordon Bleu, vom Hackfleisch über die

Bratwurst, das Gyros oder die beliebten Biersteaks: Ab Juli sparen Kundinnen

und Kunden bei NORMA bares Geld in den Frischfleisch-Truhen. So sind zum

Beispiel die Schweine-Nackensteaks mariniert, 600 g, von GUT BARTENHOF ab

sofort für 4,49 Euro statt der gewohnten 4,99 Euro zu haben.





Und viele weitere Grill- und Frischfleischartikel sind ab sofort ebenfallsdeutlich im Preis reduziert: Biersteaks mariniert (600 g für 4,49 Euro statt4,99 Euro), Sommersteaks mariniert (400 g für 3,79 Euro statt 3,99 Euro),Schinken Schnitzel (500 g für 4,49 Euro statt 4,99 Euro) und Schweine Gulasch(500 g für 4,49 Euro statt 4,99 Euro), allesamt von der Eigenmarke GUTBARTENHOF.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungenje nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF, Schweine-Nackensteaks mariniert, 600 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Schweine-Minutensteaks, 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,49 EURGUT BARTENHOF, Schinken Schnitzel, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Schweine Gulasch, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Biersteaks mariniert, 600 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Hackfleisch gemischt, 500 gBislang: 4,59 EURJetzt: 3,99 EURGUT BARTENHOF, Schweine-Kotelett, 700 gBislang: 5,79 EURJetzt: 5,49 EURGUT BARTENHOF, Sommersteaks mariniert, 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURGUT BARTENHOF, Schweine-Nackenkotelett, 700 gBislang: 5,99 EURJetzt: 4,99 EURGUT BARTENHOF, Gyros Geschnetzeltes, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Rinder Minutensteaks, 320 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURGUT BARTENHOF, Schweine-Geschnetzeltes, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Rinder Suppenfleisch ohne Knochen, 500 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURGUT BARTENHOF, Hamburger/Cevapcici, 400 gBislang: 4,49 EURJetzt: 3,99 EURBIO SONNE, Bio Hackfleisch vom Rind, 400 gBislang: 5,89 EURJetzt: 5,79 EURGUT BARTENHOF, Bratwurst, 400 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURGUT BARTENHOF, Schnitzel paniert / Cordon Bleu, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Hackfleisch gemischt, 800 gBislang: 6,59 EURJetzt: 5,99 EURBIO SONNE, Bio Hackfleisch, 400 gBislang: 5,59 EURJetzt: 3,99 EURGUT BARTENHOF, Schweinebauch natur, 500 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,09 EURGUT BARTENHOF, Holzfällersteak mariniert, 600 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURGUT BARTENHOF, Nackensteak vom Schwein, 450 gBislang: 5,19 EURJetzt: 4,29 EURGUT BARTENHOF, Schweine-Hackfleisch, 500 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,29 EURGUT BARTENHOF, Rostbrätl nach Thüringer Art, 600 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF, Premium Schinkengeschnetzeltes, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EUR