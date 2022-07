JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Geschäftsziele seien nach dem ersten Quartal an das obere Ende der Zielspanne konkretisiert worden, und der Anlass, dies zu tun, könnte im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 11:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 11:57 / ET