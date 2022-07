Die EZB hat heute weitere Maßnahmen verkündet, die das Klima retten und so unsere Welt viel besser und grüner machen sollen - aber mit ihrer faktisch Mandats-widrigen Klima-Politik (das eigentliche Mandat der EZB ist Preisstabilität!) wird die Notenbank die Inflation weiter anheizen! So zielt die EZB nun auf Unternehmensanleihen CO2-intensiver Branchen - faktisch werden dadurch Firmen aus diesem Bereich zu "Schmuddelkindern" erklärt und am Kapitalmarkt benachteiligt. Damit werden also nicht nur jene Firmen "in die Ecke gestellt", die verhindern können, dass wir schon in diesem Winter frieren, wenn Putin die Gaslieferungen einstellt - sondern fossile Energieträger ingesamt weiter verteuert. Dadurch sorgt die EZB für eine "grüne Infation", die ihrem eigentlichen Mandat (Preisstabilität) diametral widerspricht. Den Preis dafür zahlen wir alle - aber überproportional die ärmeren Bevölkerungsschichten..

Hinweise aus Video:

1. EZB schürt mit neuen Maßnahmen gegen Klimawandel Inflation!

2. Bundesbank-Nagel mit gut gemeinten Worten zur Fragmentierung

3. Verlustverrechnungsbegrenzung bei Termingeschäften soll abgeschafft werden

Das Video "EZB betreibt Klima-Politik - die grüne Inflation!" sehen Sie hier..