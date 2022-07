Petal Maps macht die Navigation zu einem immersiven und realistischen Erlebnis

SHENZHEN, China, 4. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Seit der Gründung im Jahr 2020 ist Petal Maps enorm gewachsen und bietet inzwischen mehr als 28 Millionen Nutzern in über 160 Ländern innovative Reise- und Navigationserfahrungen. Karten sollten die reale Welt so gut wie möglich abbilden. Das ist der Leitsatz von Petal Maps, an dem wir ständig arbeiten.

Während der Navigation helfen die Fahrspurführung und die vergrößerte Darstellung der Kreuzung dabei, sicher zu fahren. Der Straßenzustand wird aufgrund der unzähligen eingegebenen Daten und der detaillierten Darstellung sehr genau dargestellt. Jetzt bietet Petal Maps neue Funktionen wie Beleuchtungseffekte im Dark Mode, 3D-Orientierungspunkte und mehr, die auf ausgefeilten Technologien wie dem Fine-Grained-Rendering basieren. Petal Maps stellt den Nutzern realistischere und interessantere Karten zur Verfügung und verbessert so das Navigationserlebnis.