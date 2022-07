Ein Wirtschaftsprüfer habe die Auszahlungen bestätigt. "Die Prüfung von Brandschutzkonzepten obliegt jedoch den zuständigen Fachbehörden", hieß es weiter. Zu Details hierzu habe das Ministerium dem Innenausschuss des Landtags weitere Informationen zugesagt. Das Land Rheinland-Pfalz war bis 2017 Haupteigentümer des Flughafens Hahn. Er ist der einzige größere Airport in dem Bundesland.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium teilte der dpa mit: "Zuletzt in den Jahren 2017 und 2018 hat das Land bestimmte Kosten der Flughafengesellschaft im Bereich Brandbekämpfung und medizinischer Dienst gefördert." Dazu hätten "die Personal- und Ausstattungskosten der Flughafenfeuerwehr" gehört.

Der Sprecher des Insolvenzverwalters, Cord Schellenberg, sagte dazu: "Der Brandschutz am Flughafen Frankfurt-Hahn hat höchste Priorität. Die durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen wurden umgehend definiert und mit einem von Experten begleiteten Arbeitspaket umgesetzt. So war der Gebäudebrandschutz im Terminal zu jedem Zeitpunkt sichergestellt."

Er habe daher inzwischen die Erarbeitung eines solchen branchenüblichen Konzepts veranlasst. Die Frankfurter Swift Conjoy GmbH hat den Flughafen Hahn in der vergangenen Woche gekauft und will nach eigenen Angaben den Betrieb fortsetzen.

HAHN/MAINZ (dpa-AFX) - Der Insolvenzverwalter des Hunsrück-Flughafens Hahn hat dort einst Mängel beim Brandschutz festgestellt. Jan Markus Plathner schrieb im Frühling 2022 in einem Bericht über die Hahn-Insolvenz, der der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt, von früheren "erheblichen Defiziten" beim Airport: "Ein belastbares Brandschutzkonzept bestand nicht."

Insolvenzverwalter am Flughafen Hahn

Insolvenzverwalter am Flughafen Hahn Früher Mängel beim Brandschutz

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer