Im Westen nutzen heute dagegen weniger als die Hälfte der Kinder ein Ganztagsangebot. Um 2030 allen Kindern einen Platz anbieten zu können, wären in westdeutschen Ländern mehr als eine Million zusätzliche Plätze und 76 000 Fachkräfte nötig. Selbst wenn man im Westen nur auf die derzeitige Ost-Quote von 83 Prozent kommen wollte, bräuchte es fast 34 000 zusätzliche Fachkräfte.

Am besten schneiden der Studie zufolge Berlin, Hamburg und Thüringen ab. Dort gibt es bis Ende des Jahrzehnts genügend Personal für die Umsetzung - und das bei einem guten Betreuungsschlüssel.

Bund und Länder hatten im vergangenen September einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule beschlossen, der schrittweise eingeführt wird. Ab dem Schuljahr 2026/2027 greift die Regelung bei Kindern der 1. Klasse, ab 2029/2030 bei allen Klassen.

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - In Deutschland fehlen Zehntausende Erzieherinnen und Sozialpädagogen, um bis Ende des Jahrzehnts allen Grundschulkindern den gesetzlich garantierten Ganztagsplatz sicher anbieten zu können. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Vor allem im Westen wird die Umsetzung des Rechtsanspruchs demnach schwierig, im Osten sollte dagegen beim Personalschlüssel nachgebessert werden.

Studie zu Ganztag in der Grundschule

Studie zu Ganztag in der Grundschule Zehntausende Fachkräfte fehlen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer