Drees & Sommer Ergebnis 2021 / Innovationskraft und Resilienz sorgen für weiteres Wachstum (FOTO)

Stuttgart (ots) - Ein breit aufgestelltes Leistungsportfolio, ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit und Investitionen in die eigene Zukunftsfähigkeit: Mit diesen zentralen Erfolgsfaktoren konnte die Drees & Sommer SE das Geschäftsergebnis weiter steigern. Das international tätige Planungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart verzeichnete im Jahr 2021 einen Umsatz von 574,5 Millionen Euro - ein Plus von elf Prozent im Vorjahresvergleich. Das operative Ergebnis stieg um 20 Prozent auf 68,8 Mio. Euro.



Das gute Ergebnis führt Vorstandssprecher Steffen Szeidl neben der vorsichtigen Disposition im Jahr 2020 sowie Einsparungen durch reduzierte Reisekosten vor allem auf die Resilienz des Unternehmens zurück: "Unsere Widerstandskraft liegt in dem ausgeprägten Innovations- und Veränderungswillen unserer Unternehmenskultur begründet. Deshalb arbeiten wir auch eng mit unseren Kunden und mit starken Partnern an innovativen Lösungen und neuen Geschäftsmodellen. Mit Hilfe von Forschungskooperationen, einer engen Zusammenarbeit mit vielversprechenden Start-ups, sowie unseren Kunden und Geschäftspartnern treiben wir so die klimafreundliche und digitale Transformation der Real Estate Branche voran." Dafür verstärkte sich das Unternehmen im vergangenen Jahr auch mit internationalen wie nationalen Beteiligungen. Neben dem britischen Management- und Beratungsunternehmen "AA Projects" gehören seit 2021 auch der österreichische Building Information Modeling-Spezialist "Die Werkbank IT GmbH" mit Sitz in Wien, sowie das Planungsunternehmen für neue Arbeitswelten "vonhaveprojekt GmbH" aus Hamburg zur Drees & Sommer-Gruppe.

Klimagerecht und kreislauffähig zu bauen, ist die Zukunft

Dass Innovationskraft und Veränderungswille das Unternehmen auszeichnen, wurde auch mit dem Büroneubau OWP12 für den Eigenbedarf auf dem Drees & Sommer-Campus in Stuttgart unter Beweis gestellt: So weit wie nur möglich wurde das Plusenergiehaus kreislauffähig konzipiert und erzeugt mehr Energie, als es im Betrieb verbraucht. Das Gebäude würdigten der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper bei dessen Eröffnung im Dezember 2021 als Blaupause für klimafreundliches Bauen mit Strahlkraft für den gesamten Gebäudesektor.