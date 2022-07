Der Commitment of Traders Report (CoT) zeigt ein sehr niedriges Open Interest (Anzahl aller offenen Positionen). Dies indiziert eine fortgeschrittene Marktbereinigung an. Verursacht wurde das sinkende Open Interest in den letzten Monaten von den kleinen und großen Spekulanten, wie wir an den fallenden Kurven der Netto-Position im Chart sehen. Bei Gold braut sich etwas zusammen. Das Potenzial ist gigantisch, aber es braucht noch die Initialzündung. Diese lässt bis dato auf sich warten, was aber ganz typisch ist. Gold konsolidiert sehr viel länger, als andere Märkte, ist dann in den Trends aber kurzweilig umso dynamischer.

Umsetzen können Sie diese Trading-Chance u.a. mit Produkt von Morgan Stanley: