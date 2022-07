Fintech Etvas schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab / Mit Cashback-Services trifft Etvas den Nerv der Zeit

Hamburg (ots) - Mit dem Backing eines US-amerikanischen Investors sichert sich Etvas 1 Million Euro für weitere Expansionsvorhaben und setzt seinen Wachstumskurs fort. Vor allem der Geschäftsbereich für innovative, KI-basierte Cashback-Services wird weiter ausgebaut. Zusätzlich zu klassischen Bankhäusern kooperiert das Hamburger Fintech vermehrt mit Neobanken.

"Mit dieser erfolgreichen Millionen-Finanzierungsrunde übertrafen wir die Erwartungen in einem herausforderndem Marktumfeld", sagt Sören Timm, Co-Geschäftsführer von Etvas. Die Partnerschaft mit ff Venture Capital (ffVC) markiere einen bedeutenden Schritt in der jungen Unternehmensgeschichte: "ffVC gilt als eine der leistungsstärksten Risikokapitalgesellschaften in New York mit einem starken Fokus auf FinTechs, InsurTechs und angewandter KI. Das Unternehmen investiert ausschließlich in Startups mit Potenzial, die den Markt nachhaltig verändern und damit einen positiven Einfluss auf die gesamthafte Entwicklung von Geschäftsmodellen nehmen können. Wir sind stolz darauf, zum ffVC-Portfolio zu gehören. Das unterstützt vor allem unsere Expansionspläne."