„[…] ich bin viel im In- und Ausland unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass es in Wien so gut wie keine, relativ kleine, aber feine Locations für Veranstaltungen aller Art, wie z.B. Meet and Greet gibt. Entweder ist bei 100 Personen Schluss, oder man muss die Stadthalle mieten […]" meint Ingenieur Alexander Holzer schmunzelnd, nach den Beweggründen für diese Idee, gefragt.

Den Namen hat Ingenieur Alexander Holzer dem Haus, in Erinnerung an einen Urlaub in Portofino gegeben - einem wunderschönen, idyllischen kleinen Fischerdorf an der italienischen Riviera – südöstlich von Genua gelegen, dass mit gepflegten Häusern, Luxusboutiquen, Fischrestaurants und einem Hafen, voll von Superyachten, punktet.

Hollywood Stars, wie z.B. Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Beyoncé, Rihanna und Monica Belucci, urlauben hier regelmäßig. Am liebsten steigen die Promis im berühmtesten Hotel von Portofino ab – dem Belmond Splendido.

Geburtstage,

private- und Firmenfeiern aller Art,

Weihnachtsfeiern,

Produktpräsentationen,

Musikveranstaltungen,

Konzerte,

Tanzveranstaltungen,

Kabaretts u.v.m.

sind in der, fast 1.000m² großen, stylisch – modernen, vollklimatisierten Location das ganze Jahr über, möglich.

Das neueste und modernste Licht- und Tontechnikkonzept unter der designerischen Führung von Roby Stepar (www.showpartner.at) wurde 1:1, in Form von:

1 Tonmischpult von Avid,

14 Lautsprecher und 4 Bässe von L-Acoustics

3 Endstufen von L-Acoustics

1 Lichtmischpult von Whole Whog

24 Moving Heads und 56 Scheinwerfer von Infinity

58 LED Spots von Futurelight

8 Lightbars von Cameo und

1 LED Wall mit 120 m², umgesetzt.

Dies sorgt, neben dem exquisiten Interieur – weiß-schwarzer Marmor, Stuck und Kronleuchter im gesamten Gebäude – auch bei qualitätsverwöhnten Künstlern und Gästen – für großes Interesse.

„[…] das wird hier wirklich funktionieren!"

So etwas technisch Hochwertiges und für das Auge Erfreuliches, hätte ich niemals erwartet…", meinte Melissa Naschenweng, die das Haus als möglichen Auftrittsort in Augenschein nahm.

Das Lokal - ehemals CCC (Concorde Card Casino) kann aber nicht nur für Events aller Art gebucht werden:

Das schicke, kleine Kaffeerestaurant im vorderen Teil des Hauses, lädt an Werktagen viele Menschen aus der Umgebung dazu ein, zur Mittagszeit, ein frisch gekochtes Menü – die Wochenmenükarte ist immer rechtzeitig unter www.portofino.at/Gastronomie vorab zu finden, oder liebevoll zubereitete Speisen aus der Tageskarte in einem entspannten Ambiente zu genießen.

