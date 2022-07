First Hydrogen beantragt Netto-Null-Finanzierung bei der britischen Regierung

Vancouver, B.C., 5. Juli 2022 - First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft First Hydrogen Limited zwei grüne Wasserstoffproduktionsprojekte für eine erste Finanzierungsrunde über Strang 1 des Programms Net Zero Hydrogen Fund (NZHF) der britischen Regierung eingereicht hat. Das Programm umfasst Mittel des Ministry of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) in einem Umfang von £ 240 Millionen. Das NZHF ist Teil der Initiativen der britischen Regierung, die die Produktion von im Inland erzeugtem umweltfreundlichem Wasserstoff fördern, und ist ein Mittel, um das ehrgeizige Ziel von 10 GW Inlandsproduktion bis 2030 zu erreichen, von welchen ‚mindestens‘ 5 GW aus elektrolytischen Quellen zu stammen haben.

Die beiden Projekte des Unternehmens verfügen über eine anfängliche Kapazität von jeweils 40 MW und sollen in Carrington im Großraum Manchester sowie im Gebiet der Themsemündung angesiedelt sein. Die Standorte befinden sich in zwei Regionen mit Wachstumsstrategien für Wasserstoff, wobei seitens führender strategischer Interessengruppen und Grundbesitzern in den Gebieten Unterstützungsschreiben für diese Projekte eingegangen sind.

Das Thames Estuary Growth Board (TEGB) verfasste ein Schreiben zur Unterstützung unseres Antrags auf die Strang-1-Finanzierung und stellte dabei die regionale Nachfrage nach umweltfreundlichem Wasserstoff rund um das Mündungsgebiet heraus, was durch das Dokument Hydrogen Route Map des TEGB unterstützt wird. First Hydrogen erhielt für seine Projekte ferner ein Unterstützungsschreiben von INOVYN, einer Tochtergesellschaft von INEOS, eines der wichtigsten Wasserstoffproduzenten der EU.

Die Greater Manchester Combined Authority hat eine regionale Wasserstoff- und Brennstoffzellenstrategie genehmigt und eingeführt, um das Netto-Null-Ziel bis 2038 zu erreichen; sie wird unterstützt von der Manchester Metropolitan University und dem Fuel Cell Innovation Centre, die gemeinsam eine Wasserstoff-Partnerschaft für den Großraum Manchester gebildet haben.

Diese Strang-1-Anträge sind der erste Schritt für den Erhalt finanzieller Unterstützung seitens der britischen Regierung, die eine Zuschussfinanzierung für die Durchführung der Front-End-Engineering- und Konzeptionsarbeiten und der Planung bereitstellt und die Projekte bis zur Phase vor Baubeginn begleitet. Weitere Stränge sollen Unterstützung für den Bau und das Geschäftsmodell bereitstellen.