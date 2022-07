Die Industrie in Frankreich wurde zuletzt durch Lieferkettenstörungen und steigende Energiepreise belastet./jsl/mis

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrieproduktion hat sich im Mai stabilisiert. Gegenüber dem Vormonat war die Gesamtproduktion unverändert, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten dies erwartet. Zuvor war sie dreimal in Folge geschrumpft. Der Rückgang im April fiel stärker als zunächst ermittelt aus.

