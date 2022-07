Was wir tatsächlich vom 2. Halbjahr erwarten können

erneut ging es gestern aufgrund eines Feiertags in den USA ruhig an den Börsen zu. Selbst im Futurehandel dümpeln die Kurse nur. Das gibt uns Gelegenheit, die (statistischen) Perspektiven für das 2. Halbjahr auszuloten, das am Freitag begonnen hat.

Allerdings lautet eine Standardformulierung einschlägiger Finanzpublikationen, dass „die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung“ ist. Andererseits heißt es: „The Trend is your friend“. Und wissenschaftliche Studien zeigen tatsächlich, dass die Kursentwicklung der vergangenen 6 bis 12 Monate durchaus einen statistisch signifikanten Hinweis auf den weiteren Verlauf gibt. Darauf basieren z.B. einige erfolgreiche Investmentstrategien.

Auch im Dow Jones: 2022 begann katatstrophal

Also habe ich die längste verfügbare Kurszeitreihe, die des Dow Jones, entsprechend analysiert. Trotz einiger Anpassungen und „Brüche“ in seiner Historie lässt sich der Dow-Jones bis Februar 1885 zurückverfolgen. Das sind immerhin 136 volle Börsenjahre, die für die Analyse zur Verfügung stehen.

Schauen wir auch hier zunächst wie sich das Ergebnis des Dow Jones im 1. Halbjahres 2022 (-15,3 %) im historischen Vergleich einordnet:

Quelle: Daten von VWD, Measuring Worth, eigene Berechnungen

Hier schaffte es das Jahr 2022 mit Ach und Krach unter die Top-10 der schlechtesten ersten Halbjahre (siehe 2. Spalte der Tabelle). Allerdings: Wenn der Dow-Jones wie der S&P 500 20,6 % verloren hätte, wäre er direkt bis auf den dritten Platz nach oben gerutscht. Das Jahr 2022 begann also auch hier katastrophal.

Aufschlussreich ist, wie es in den anderen neuen Fällen weitergeht (siehe rechte Spalte): Hier ist das Ergebnis weniger eindeutig als in der kürzeren Übersicht von HSBC Trinkaus und Burkhardt: In fünf Fällen kam es danach tatsächlich zu einem kräftigen Anstieg der im Durchschnitt 21,6 % betrug. In drei Fällen fiel er fast genauso kräftig zurück (-18,3 %). Und in einem Fall stagnierte er.