Uniper vor der Insolvenz

Heute Nachmittag zur Handelseröffnung der Wall Street nach dem Feiertag dürften auch an der Frankfurter Börse die Karten neu gemischt werden. Bis dahin dümpelt der Deutsche Aktienindex weiter unterhalb der 13.000er Marke ziellos umher. Zu viele potenzielle Investoren stehen derzeit an der Seitenline und halten ihr Pulver trocken. Ohne fundamentale, aber auch technische Argumente für steigende Kurse gehen sie nicht erneut in den Markt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.