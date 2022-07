Chroma ATE, Hersteller von elektronischen Testinstrumenten, investiert in den EV-Hersteller Gaius Automotive

Taoyuan, Taiwan (ots/PRNewswire) - Der Zusammenschluss trägt dazu bei, dass die

Welt einer kohlenstoffneutralen Zukunft näher kommt



Der Vorstand von Chroma ATE Inc. hat die Investition in das in Taiwan ansässige

Start-up-Unternehmen Gaius Automotive als ersten Schritt zum Aufbau einer

langfristigen strategischen Partnerschaft genehmigt. Chroma wird an Gaius

elektrische Steuergeräte (ECUs) als eine der Schlüsselkomponenten für

elektrische dreirädrige Lieferfahrzeuge liefern. Der Zusammenschluss wird die

Entwicklung der taiwanesischen Elektrofahrzeugindustrie stark unterstützen.



In Anbetracht des bevorstehenden Übergangs zu einer kohlenstofffreien Welt sind

Netto-Null-Emissionen weit mehr als nur ein Umweltthema. Sie sind auch ein

Schlüsselthema für die Zukunft der industriellen Entwicklung und der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wobei die Elektrifizierung von Fahrzeugen

als ein entscheidender Faktor angesehen wird. Die elektrischen Komponenten von

Chroma können für alle Arten und Größen von drei- und vierrädrigen Fahrzeugen

verwendet werden, sei es für den kommerziellen, industriellen oder privaten

Gebrauch, von öffentlichen Bussen, kommerziellen Lieferwagen und Gabelstaplern

bis hin zu Personenkraftwagen. Gaius hat eine neue Generation von

Elektro-Dreirädern für die kommerzielle Logistik entwickelt, die sich durch hohe

Leistung, hohe Ladekapazität, hohe Mobilität und hohe Sicherheit auszeichnen, um

der Forderung nach einem kohlenstofffreien Transport auf der letzten Meile in

den Städten nachzukommen.