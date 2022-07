Deutschland ist in einem Prozess des Abstiegs - das zeigen viele Charts eindrücklich, die diesen Niedergang grafisch illustrieren und damit faßbar machen. Das gilt etwa für Deutschlands Kapitalmarkt, der immer mehr an Bedeutung verliert. Ertsmals seit dem Jahr 1991 wird nun auch die Handelsbilanz Deutschlands negativ - das wird im Ausland sehr genau registriert. Dazu müssen Gas-Versorger wie Uniper nun vom Staat gerettet werden - während man der Bevölkerung zu Notstromaggregaten rät, aber gleichzeitig aus der Atomkraft aussteigen will. Die Folge der seltsamen Klimapolitik: die weltweit höchsten Strompreise, was die deutsche Industrie zur Abwanderung ins Ausland zwingt (so wie jetzt etwa Nordex). Deutschlands Geschäftsmodell ist durch Putins Krieg radikal in Frage gestellt..

Hinweise aus Video:

1. Gaspreis steigt deutlich – Pakistan erzeugt Druck, Norwegen mit Streiks

2. Aktuell: Bund schafft in Windeseile Grundlage für Gas-Schutzschirm



