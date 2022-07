Die robuste Nachfrage nach nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten verleiht der Aktie von Shop Apotheke am Dienstag Flügel. Die Aktie steigt um bis zu 14 Prozent im frühen Handel.

Mit starken Zahlen im Rücken bestätigte das Management auch die Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln soll um 15 bis 25 Prozent steigen. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Prozent liegen. Endgültige Quartalszahlen will Shop Apotheke am 3. August veröffentlichen.

Für die Aktie kommen die positiven Zahlen gerade zur rechten Zeit. Am Montag hatte die Aktie bis zu 11,8 Prozent verloren, nachdem die Analysten der Privatbank Oddo die Aktie auf "Neutral" zurückgestuft hatten. Das Kursziel wurde von 134 auf 94 Euro gekappt. Margenerwartungen und die Bewertung erschienen der Bank zu ambitioniert. Hinzu kämen Belastungen durch die Inflation.

Deutlich optimistischer sind die Analysten der Baader Bank. Sie raten zum Kauf mit einem Kursziel von 110 Euro. Noch zuversichtlicher ist Barclays. Die Bank übergewichtet die Shop Apotheke-Aktie und geht von einem Kursziel von 138 Euro aus - ein Plus von über 50 Prozent zum aktuellen Kurs. "Wir sehen die Shop Apotheke als einen der Vorreiter bei der zunehmenden Digitalisierung im Zusammenhang mit der (wahrscheinlichen) E-Rezept-Einführung in Deutschland.

Ab 1. September sollen Apotheken in ganz Deutschland in der Lage sein, E-Rezepte einzulösen. Experten erwarten vor allem für Online-Apotheken einen Schub durch die Umstellung. Barclays glaubt, dass die Umsätze bei Shop Apotheke durch das E-Rezept um bis zu 38 Prozent steigen könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion