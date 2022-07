Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.07.2022

Kursziel: 86,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Feedback HV: Bestätigung der Ziele dank hohem Auftragsvolumen

HELMA Eigenheimbau hat am vergangenen Freitag seine virtuelle HV durchgeführt. Bereits vorab konnte das Unternehmen trotz des sich eintrübenden Marktumfelds im Bausektor von einem anhaltend hohen Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 berichten.



Hohes Auftragsvolumen: In H1 erzielte HELMA einen Auftragseingang i.H.v. 197,4 Mio. Euro, was marginal über dem bisherigen Rekordniveau des Vorjahres (197,2 Mio. Euro) sowie deutlich über dem mehrjährigen Durchschnitt (H1/17 - H1/21: 135,2 Mio. Euro) liegt. Dies erachten wir angesichts der seit Ende des ersten Quartals vielfältigen Negativeinflüsse im Bau- und Immobiliensektor hinsichtlich der Finanzierung und Umsetzung von Bauvorhaben infolge des Krieges in der Ukraine als sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Hinzu kommt, dass sich ein Teil der üblicherweise im ersten Halbjahr zu erwartenden Aufträge aufgrund des Auslaufens der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 laut HELMA bereits als Vorzieheffekte ins Q4/21 verlagert hatte (Auftragseingang H2/21: +26,6% yoy).



Resilientes Geschäft: Für eine bislang robuste Entwicklung im Bau spricht auch das Trading Statement des HELMA-Lieferanten Wienerberger, der ebenfalls am Freitag über eine nach wie vor hohe Nachfrage in Q2 sowie eine starke Ergebnisentwicklung berichtete (EBITDA: +74% yoy). Nach Aussagen des HELMA-CEOs auf der Aktionärsversammlung gelingt es dem Konzern im Bauträgergeschäft bislang, Kostensteigerungen weitestgehend an die Kunden weiterzureichen, sodass in H1 Preiserhöhungen von durchschnittlich 11% vorgenommen werden konnten. Zudem treten trotz der wachsenden Unsicherheiten laut HELMA nicht mehr Kunden als üblich von ihren Kaufabsichten zurück, was u.E. für eine hohe Bonität der Klientel spricht. Auch habe der Vorstand bei Aufstellung der Guidance aufgrund des Kriegsausbruchs bereits sehr konservativ kalkuliert, sodass die Jahresziele (Umsatz: 360-380 Mio. Euro) wie erwartet bekräftigt wurden. Diesen legt HELMA auf Gesamtjahressicht ein Auftragsvolumen von 350-360 Mio. Euro zugrunde, was für das zweite Halbjahr sogar einen Rückgang im AE i.H.v. rund 35-39% yoy erlaubt. Traditionell stellt H2 zwar den stärkeren Order-Zeitraum dar, jedoch sind im Bauträgergeschäft vorbereitende Projektarbeiten seitens HELMA zu leisten, sodass das zuletzt hohe Vertriebstempo u.E. seinen Tribut fordert und der erwartete Rückgang weniger fehlender Nachfrage geschuldet sein sollte.



