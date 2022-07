Wirtschaft Ökostromanteil steigt deutlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Erneuerbare Energien haben im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland rund die Hälfte des Stromverbrauchs gedeckt. Das zeigen Berechnungen des Forschungsinstituts ZSW und des Branchenverbandes BDEW, die am Dienstag veröffentlicht wurden.



Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch lag demnach mit 49 Prozent um sechs Prozentpunkte höher als im ersten Halbjahr 2021. Insbesondere Windenergieanlagen an Land und Photovoltaikanlagen legten deutlich zu: Sie erzeugten jeweils rund ein Fünftel mehr Strom als im Vorjahreszeitraum. Zu verdanken sind diese Zuwächse vor allem einem windreichen Jahresbeginn im Januar und Februar und zahlreichen Sonnenstunden im Mai und Juni.