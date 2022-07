Das Jahr 2022 hatte für Krypto Investoren einen Doppel-Crash im ersten Halbjahr parat: Anfang des Jahres wurden Cryptos im Sog des Tech-Stock-Crashes mit nach unten gezogen, danach brach mit dem Zusammenbruch des LUNA Netzwerkes und ihres Stablecoins UST auch eine veritable Vertrauenskrise aus, die die Kurse der Token weiter in die Tiefe geriessen haben. Selbst Schwergewichte wie Ether, der native Token der Ethereum Blockchain büssten mehr als 75% vom Hoch ein.

Doch meiner Meinung nach erleben wir gerade die Trendwende. Der erste Part der Korrektur war technischer Natur – es wurde Luft aus dem Markt gelassen. Wie bei den überbewerteten Techaktien auch. Der Crash hat aber eine Eigendynamik entwickelt, als mit dem Zusammenbruch von LUNA und im Anschluss daran durch das Aussetzen von Auszahlungen durch Celsius eine Kettenraktion ausgelöst wurde. Der Crypto Hedgefund Three Arrows Capital ist de facto pleite und reisst seine Kreditgeber, BlockFi und Voyager Digital beinahe mit in den Abgrund.

Aber eben nur beinahe! FTX-Gründer und CEO Sam Bankman-Fried ist bereits zur Stabilisierung der Crypto-Branche ausgerückt. Mit Emergency Kreditlinien hat er beide Lender, die ein grundsätzlich funktionierendes Geschäftsmodel haben, mit ausreichend Liquidität versorgt um eine Insolvenz abzuwenden. BlockFi hat seine FTX mittlerweile ganz übernommen, bei Yoyager Digital ist er zum grössten Einzelaktionär aufgestiegen.

iMaps-Fazit: Wann der ideale Zeitpunkt gekommen ist sein Krypto-Engagement zu erhöhen lässt sich immer erst im Nachhinein sagen. Ich denke aber, dass der Zeitpunkt günstig ist und es vor allem bei den aktuellen Abverkaufspreisen riskanter ist kein Crypto Exposure im Depot zu haben, als eines beizumischen. Wir von iMaps haben mit dem iMaps smart Crypto ETI ein Zertifikat in Stuttgart, dass von der Gegenbewegung im zweiten Halbjahr profitieren sollte. Es bündelt die wichtigsten native Token von Blockchains, die smart contract Funktionalität bieten, in einem Zertifikat. Also bewusst kein bitcoin, sondern Ether, Solana, Cosmos & Co – die Cryptos die gekauft werden müssen um Anwendungen auf Blockchains wie DeFi und NFTs zum Laufen zu bringen und damit vom Aufstieg der Blockchain Technologie mehr profitieren, als von Spekulation.

Disclaimer betreffend Wertpapiere die von iMaps ETI AG emittiert wurden: Der Wertpapierbasisprospekt samt Nachträgen wurde von der FMA Liechtenstein gebilligt und nach Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg und Irland notifiziert. Zusätzlich wurde er für das öffentliche Angebot in der Schweiz registriert. Er ist auf der Website www.imaps-capital.com/etis kostenlos downloadbar.