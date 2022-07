- Deutschlands 'grünste' Bank mit neuen Rekordwerten in 2021 - Solides und stabiles Geschäftsmodell sollte sich auch im Krisenszenario bewähren

- Kurszielreduktion als Folge der angehobenen Kapitalkosten durch den Zinsanstieg





Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die UmweltBank AG ihre Geschäftstätigkeit deutlich ausgebaut. Mit Blick auf das Kerngeschäft, der Vergabe von Krediten für ökologische Zwecke, hat das Kreditinstitut einen deutlichen Ausbau des ausstehenden Kreditvolumens um 10,0 % auf 3.072,52 Mio. EUR (31.12.2020: 2.792,66 Mio. EUR) erreicht. Dabei wurden in allen Branchen (Solar, Windenergie, Immobilien) eine hohe Nachfrage verzeichnet und zudem auch relevante Marktanteile gesichert. So wurde beispielsweise im Photovoltaik-Bereich bei der Finanzierung von Anlagen (Anlagen größer als 250 kWp) ein Marktanteil von 20,5 % erreicht. Bei der Finanzierung von Windenergieanlagen lag der Marktanteil bei 4,7 %.



Mit der Ausweitung des Kreditgeschäftes lagen die Zinserträge mit 70,90 Mio. EUR (VJ 69,08 Mio. EUR) um 2,6 % über dem Vorjahreswert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hatten sich die Konditionen für die Kreditnehmer weiter verbessert. Auf Seite des Zinsaufwandes profitierte die UmweltBank AG auch von den niedrigen Zinsen sowie von der günstigen GLRG- Finanzierung, so dass das Zinsergebnis mit 63,24 Mio. EUR (VJ: 52,10 Mio. EUR) um 21,4 % über dem Vorjahreswert lag. Flankierend zum Kerngeschäft wurde das Provisions- und Handelsergebnis auf 9,42 Mio. EUR (VJ: 5,15 Mio. EUR) ebenfalls deutlich ausgebaut. Sowohl das Fondsgeschäft als auch das Beteiligungsgeschäft haben hierzu beigetragen.



Dass vor diesem Hintergrund, mit einem Vorsteuerergebnis (vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken) in Höhe von 38,09 Mio. EUR (VJ: 37,85 Mio. EUR) nur ein leichter Anstieg des Vorjahreswertes erreicht wurde, ist einerseits auf den Anstieg der operativen Kosten zurückzuführen. So kletterten die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen auf 33,67 Mio. EUR (VJ: 27,07 Mio. EUR), einerseits im Zuge des weiteren Personalaufbaus sowie andererseits aufgrund einer höheren Zuführung zur Einlagesicherung nach der Insolvenz des Greensill-Konzerns. Die Insolvenz des Greensill-Konzerns hatte den Einlagensicherungs-Bestand um rund 3,5 Mrd. EUR reduziert. Die nur konstante Ergebnisentwicklung ist aber auch auf den Wegfall eines Sonderertrages, der in 2020 aus einer Beendigung eines Rechtsstreits zu außerordentlich hohen sonstigen Erträgen in Höhe von 6,35 Mio. EUR geführt hatte, zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden sonstigen Erträge in Höhe von 0,21 Mio. EUR ausgewiesen.



Rating: Halten

Analyst: GBC

Kursziel: 17,20 Euro