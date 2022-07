Kommunikativer Boost im Amateur- und Profisport / Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation orchestriert Öffentlichkeitsarbeit für Vereine (FOTO)

Hamburg (ots) - Ob im Amateur- oder Profisport: Jan Oelker | Klub und

Markenkommunikation (https://jan-oelker.com) bringt Vereine ab sofort

kommunikativ aufs nächste Level. Mit ihren Leistungen stellt die Hamburger

PR-Agentur sicher, dass alle, die einem Klub eng verbunden sind, sich

langfristig in höchstem Maße mit ihm identifizieren können - ob Mitglied,

Spieler, Mitarbeiter oder Fan.



"Wir sind davon überzeugt, dass Herzblut und Leidenschaft in der Öffentlichkeit

maximal wahrgenommen und honoriert werden sollten", so Jan Oelker, Gründer und

Inhaber. "Diese Vision treibt uns tagtäglich dazu an, Sportvereine und ihre

Protagonisten kanalübergreifend in allen zielgruppenrelevanten Medien zu

platzieren - von Print über Online bis hin zu Hörfunk und TV."