Der starke Kursanstieg von Shop Apotheke an diesem Dienstag könnte in Teilen auch sogenannten Short-Eindeckungen geschuldet sein. Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt haben, müssen diese leer verkauften Aktien am Markt zurückkaufen, was den Kurs zusätzlich antreibt. Laut den Angaben des Bundesanzeigers waren zuletzt Leerverkäufer in der Höhe von knapp 4 Prozent des Aktienkapitals aktiv.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen der Shop Apotheke haben am Dienstag an der Börse für Erleichterung gesorgt. Der Kurs der Aktie schnellte in der Spitze um fast 15 Prozent nach oben, nachdem er am Vortag noch auf den niedrigsten Stand seit knapp zwei Monaten gefallen war. Zuletzt betrug der Kursgewinn gut elf Prozent auf 88 Euro, das bedeutete Platz eins im SDax der kleineren Börsentitel. An der Züricher Börse legten die Papiere des Wettbewerbers Zur Rose um mehr als sechs Prozent zu.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer