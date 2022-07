Kraus Consulting GmbH wächst weiter Limburger Recruiting-Agentur sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Limburg (ots) - Die Kraus Consulting GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in

Limburg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Das teilte der

Geschäftsführer Richard Kraus mit. Besonders gefragt ist Unterstützung für den

Vertrieb, die Kundenbetreuung und das Backoffice.



Geschäftsführer Richard Kraus: "Nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels steigt

bei Handwerksbetrieben der Bedarf nach ausgebildeten, qualifizierten

Mitarbeitern weiter an. In gleichem Maße wächst auch das Interesse an unserer

Dienstleistung. Um dem Andrang gerecht werden zu können, möchten wir unser Team

schnellstmöglich um motivierte Leute erweitern."