AFFIDEA SETZT STRATEGISCHEN WACHSTUMSKURS MIT AKQUISITIONEN IN SPANIEN, PORTUGAL UND RUMÄNIEN FORT

THE HAGUE, Niederlande, 5. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Affidea Group kündigt heute strategische Übernahmen in drei Ländern - Spanien, Portugal und Rumänien - an, mit denen sie ihr Netzwerk um 7 neue Zentren erweitert und im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 327 Zentren auf europäischer Ebene erreicht.

In Portugal gibt Affidea die Übernahme der Clínica Nuno Álvares und der Clínica de Santa Mafalda bekannt, zwei wichtige Anbieter von fortschrittlicher Diagnostik und ambulanten Dienstleistungen in der Gemeinde Almada im Großraum Lissabon. Die Clínica Nuno Alvares im Zentrum von Almada ist seit über 30 Jahren ein wichtiger Gesundheitsdienstleister in der Stadt und bietet ein breites Spektrum an medizinischen Konsultationen, klinischen Analysen und diagnostischen Untersuchungen. Auch die Klinik Santa Mafalda im Zentrum von Costa Caparica bietet seit über 30 Jahren ein breites Spektrum an Beratungen in mehr als 25 klinischen Fachbereichen und Blutanalysen an. Mit dieser Übernahme erreicht Affidea Portugal 19 Kliniken auf Landesebene, 3 Labore und mehr als 300 Blutentnahmestellen.

In Spanien bringt die Übernahme der Polikliniken Infanta Mercedes Medical Centre, El Mirador Polyclinic und Colmenar Viejo Radiodiagnosis den Patienten von Affidea neben der diagnostischen Bildgebung eine breite Palette von mehr als 25 Facharztpraxen. Die Zentren arbeiten mit mehr als 30 medizinischen Fachgesellschaften und mehreren klinischen Analyselabors zusammen und versorgen sowohl öffentlich als auch privat finanzierte Patienten. Das Medizinische Zentrum Infanta Mercedes befindet sich in einem der belebtesten Geschäfts- und Wohnviertel Madrids und ist seit 1990 auf dem Markt. Die beiden anderen Zentren, die Poliklinik El Mirador und die Radiodiagnose Colmenar Viejo, befinden sich im Norden Madrids und sind seit 2011 in Betrieb. Mit dieser Übernahme erreicht Affidea Spanien 40 Kliniken auf Landesebene.