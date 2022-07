Statement zum "Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2022" / "Der Fachkräftemangel bei der Ganztagsförderung von Grundschulkindern braucht kreative Lösungen"

Berlin (ots) - Ab August 2029 hat jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins

bis vier in Deutschland einen Anspruch auf Ganztagsförderung. Der heute

veröffentlichte "Fachkräfte-Radar KiTa und Grundschule 2022" der Bertelsmann

Stiftung beziffert die Lücke an Fachkräften für die Ganztagsförderung von

Kindern im Grundschulalter bis 2030 auf insgesamt über 100.000. Michael Fritz,

Vorstandsvorsitzender der Stiftung "Haus der kleinen Forscher", kommentiert die

Ergebnisse wie folgt:



"Die prognostizierte Lücke von 100.000 Fachkräften an Grundschulen lässt alle

Alarmglocken läuten, denn Kinder haben ein Recht auf gute Bildung in Hort und

Grundschule. Es ist die Aufgabe von uns Bildungsakteuren hier zu handeln, und da

Alarm schlagen alleine nicht hilft, braucht es kreative Lösungen.