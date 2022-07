Deutsche Oppenheim Family Office als "Best Strategic Asset Allocation Team Germany 2022" ausgezeichnet

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Zum vierten Mal in Folge hat das

Londoner Online und Print-Finanzmagazin CFI (Capital Finance International) die

Deutsche Oppenheim mit dem Preis für das beste SAA-Team in Deutschland

ausgezeichnet. Die Juroren von CFI haben sich in der Kategorie des "Best

Strategic Allocation Team in Germany 2022" einstimmig für die Deutsche Oppenheim

Family Office ausgesprochen.



Das renommierte Multi Family Office in Deutschland mit seiner

Vermögensverwaltung ist eine Tochter der Deutschen Bank und bietet umfassende

Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen,

Unternehmen, Kirchen, Stiftungen und institutionellen Anlegern zugeschnitten

sind.