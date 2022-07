Eigenkapital Je höher die eigenen Geldmittel, umso besser klappt es mit der Finanzierung

München (ots) -



- Doppelt profitieren: Mit zunehmender Eigenkapitalquote sinkt nicht nur die

Kreditsumme, sondern die Banken senken ihre Kreditzinsen

- Familie hilft: Oft geben Eltern ihren Kindern beim Immobilienkauf einen

Zuschuss, um die Kapitaldecke zu verbessern

- Ende der Zurückhaltung: Seit die Zinsen gestiegen sind, halten Käuferinnen und

Käufer bei der Finanzierung kaum noch Wertpapierguthaben zurück, sondern

investieren so viel eigenes Geld wie möglich in die Immobilie.



Angesichts hoher Immobilienpreise und steigender Bauzinsen gewinnt das

Eigenkapital für Kaufwillige immer mehr an Bedeutung. "Je mehr Eigenkapital eine

Kreditnehmerin oder ein Kreditnehmer in die Immobilienfinanzierung einbringen

kann, umso besser lässt sich die Finanzierung realisieren", sagt Mirjam Mohr,

Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp. Neben den finanziellen

Mitteln zählen auch die Eigenleistungen zum Eigenkapital: Wer selbst mit anpackt

und vielleicht noch Familienmitglieder und Freunde mobilisiert, kann durch die

Kosteneinsparung indirekt Kapital bilden und damit seine Finanzierungssituation

verbessern.