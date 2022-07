RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 145,00 € , was eine Steigerung von +3,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 170 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick auf die Berichtssaison der Luxus- und Sportartikelkonzerne sei schwierig, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei ersteren hebt er eine robuste Umsatzdynamik im zweiten Quartal hervor, bei letzteren die schwache Verbraucherstimmung. Die Debatte drehe sich insbesondere um eine mögliche Nachfrageschwäche aus Nordamerika und die Auswirkungen der Corona-Lockerungen in China. Das Essilor-Kursziel ergebe sich aus dem diskontierten Cashflow./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 17:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.