Grundsteuererklärung 2022 Immobilieneigentümer müssen liefern (FOTO)

Berlin (ots) - 36 Millionen Immobilien in Deutschland müssen neu bewertet

werden, so will es das Bundesverfassungsgericht. Denn ab 2025 soll es eine neue

Grundsteuer geben, die bisherige Berechnungsgrundlage wurde als

verfassungswidrig eingestuft. Auf alle Immobilieneigentümer kommt damit eine

zusätzliche Grundsteuererklärung zu, in der sie detaillierte Angaben zu ihrem

Haus- und Grundbesitz machen müssen. Ab Juli läuft die viermonatige Abgabefrist.



Betroffen sind alle Besitzer von Grundstücken, Häusern und Wohnungen,

Erbpachtnehmer sowie Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Bei

Eigentumswohnungen kann die Steuererklärungspflicht nicht an die Hausverwaltung

delegiert werden. Wichtig in allen Fällen: Für jedes Objekt ist eine gesonderte

Erklärung erforderlich.