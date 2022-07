Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 6. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 2. Quartal 2022:- Unsichere Lage und steigende Zinsen lassen Nachfrage zurückgehen -deutschlandweit 17 Prozent weniger Anfragen auf inserierte Immobilien als imVorjahr- Starker Nachfragerückgang in Berlin (-52 Prozent) und Hamburg (-47 Prozent)- Stagnierende oder leicht sinkende Preise in 7 von 14 Großstädten: München,Düsseldorf, Leipzig (jeweils -1 Prozent) und Hannover (-2 Prozent) bereits imMinus- Trotz sinkender Nachfrage überspringt Berlin 5.000-Euro-Marke (+2 Prozent)Schnell steigende Darlehenszinsen, hohe Inflationsraten und anhaltendeUnsicherheit durch den Krieg in der Ukraine, Corona-Pandemie und gestörteLieferketten haben im 2. Quartal 2022 den Wohnimmobilienmarkt deutlichbeeinträchtigt. Der immowelt Preiskompass (http://ots.de/r0po2n) weist in 13 von14 untersuchten Städten eine zurückgehende Nachfrage aus. Teils erhöhte sichgleichzeitig der Bestand angebotener Immobilien zum Kauf. Als Folge sind in 7der 14 größten Städte Deutschlands stagnierende oder bereits leicht sinkendeAngebotspreise zu beobachten. Im Quartalsbericht wurden auf immowelt.deangebotene Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr1990er-Jahre) im 2. Quartal 2022 mit dem Vorquartal verglichen. Nachfrage undAngebot wurden anhand eines Vorjahresvergleichs untersucht.Die Folgen der gestiegenen BauzinsenSeit Beginn des Jahres sind die Zinsen für Baudarlehen stark gestiegen und dieInflation ist anhaltend hoch. Eine Konsequenz daraus ist, dass sich vieleMenschen den Traum von den eigenen vier Wänden nicht mehr leisten können.Dadurch ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen zuletzt stark zurückgegangen:Im 2. Quartal 2022 sank deutschlandweit die Anzahl der Anfragen aufKaufimmobilien, die auf immowelt.de inseriert wurden, im Vergleich zum Vorjahrum 17 Prozent.Ein weiterer Effekt der gestiegenen Zinsen ist, dass die Zahl der inseriertenWohnungen wieder deutlich zugenommen hat. Im Vergleich zwischen den jeweils 2.Quartalen 2022 und 2021 hat sich das Angebot um 29 Prozent erhöht. Das liegtvermutlich daran, dass die Vermarktung durch die zurückgehende Nachfrageaufwendiger wird und mehr Objekte auf dem freien Markt angeboten werden.Nachfrage teilweise halbiertBeim Blick auf die 14 Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern zeigt sich,dass besonders in den Märkten mit hohen Preisen das Interesse an Immobilien imVergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen ist. Das Angebot hat dabei meistzugenommen: In München gibt es 18 Prozent weniger Anfragen bei 27 Prozent mehrImmobilienangeboten. In Köln sind die Veränderungen noch stärker: Die Nachfrage