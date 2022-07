Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - 5. Juli 2022 - "Wie von Ihnen gewünscht!" - mit dem neuenKampagnenansatz Cross Device Frequency funktioniert's mit der Erfüllung derkanalübergreifenden Wunsch-Dosis an Kontakten. Das testeten im erneutenZusammenspiel die Versicherung HanseMerkur, pilot Hamburg und Ad Alliance. UnterReallife-Bedingungen wurde der neue Ansatz aus TV und Digital, basierend auf dereigenentwickelten Cross Device Technologie von Ad Alliance, geprüft, und knüpfterfolgreich an dem Innovationscase vom letzten Jahr an. Das Ergebnis: 61,2Prozent der durch TV erreichten Erstkontakte konnten durch zusätzliche digitaleKontakte auf die Zielkontaktklasse 3 gehoben werden. Damit ist die Zusicherungeiner geräteübergreifenden Kontaktklassenoptimierung erfüllt worden.Produktleistungen, verbunden mit der Leitbotschaft "Hand in Hand istHanseMerkur", wirkungsvoll in der Zielgruppe zu verankern, war und ist Ziel derVersicherung. Um das zu erreichen, hat die HanseMerkur eine Dosis von dreiKontakten pro Haushalt als optimal für ihr Mediaziel deklariert. Unter diesenRahmenbedingungen wurde in der Zeit von Januar bis März 2022 der neueKampagnenansatz Cross Device Frequency eingesetzt und getestet. Dieserverspricht die optimale und gattungsübergreifende Steuerung der Kontaktdosis aufHaushaltsebene. Ausgangspunkt war zum Jahresbeginn eine mehrwöchige TV-Kampagne,die im Februar für vier Wochen digital verlängert wurde. Das Ziel: Die linearenTV-Kontakte auf HbbTV-Geräten über weitere Endgeräte im Haushalt aufzufüllen, umso die gewünschte Kontaktdosis der HanseMerkur zu erzielen. Dafür wurdeNutzenden, die bis dahin lediglich einen oder zwei TV-Kontakte hatten, der Spotüber weitere digitale Devices im Haushalt ausgespielt - bis zur Erreichung derZielkontaktklasse 3. Das Ergebnis: Zu den 2,5 Millionen Haushalten, die ihreWirkschwelle ausschließlich durch TV erreicht haben, wurden zusätzlich 1,5Millionen digitale Devices erfolgreich angesteuert. Die durch TV "aufgewärmten"Kontakte mithilfe des Cross Device Frequency zu kapitalisieren und auf dieanvisierte Kontaktklasse zu heben hat also sehr gut funktioniert.Saskia Gartzen , Leitung Markenführung bei HanseMerkur: "Für einen effizientenund vor allem wirksamen Einsatz unseres Werbebudgets sind wir bereit, immerwieder neue und innovative Ansätze zu testen. Mit pilot Hamburg und der AdAlliance haben wir dafür zwei starke Partner an unserer Seite und konnten mitder erfolgreichen Umsetzung der Cross Device Frequency-Kampagne erneut unter