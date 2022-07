Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gräfelfing (ots) - Anlässlich der Ehrung der Preisträgerprojekte desDemokratieförderpreises Power for Democracy am 6. Juli 2022 in Berlin befragtedas Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der Philip Morris GmbH 5.000Bundesbürger:innen nach ihrer Meinung zum zivilgesellschaftlichen Engagement vonWirtschaftsunternehmen für unsere Demokratie. Die Gesellschaft ist in dieserFrage unterschiedlicher Meinung: Ein Drittel der Befragten erwartet, dass sichUnternehmen aktiv für unsere Demokratie stark machen (32%), während ein weiteresDrittel (36%) der Meinung ist, dass sich Unternehmen nur auf ihrwirtschaftliches Kerngeschäft konzentrieren sollten.Viele größere Unternehmen stellen sich aktuell die Frage, welche RolleWirtschaftsvertreter:innen mit Blick auf die großen gesellschaftspolitischenHerausforderungen unserer Zeit einnehmen sollten. Der Ton im öffentlichenDiskurs hat sich verschärft und unsere demokratische Werteordnung ist keineSelbstverständlichkeit mehr. "Gerade heute im Zeichen eines zunehmendenSystemwettbewerbs braucht die Demokratie mehr Unterstützer:innen", sagt ClaudiaOeking, Geschäftsführerin und Director External Affairs der Philip Morris GmbH ."Die Umfrage macht deutlich, dass die Hälfte der Befragten der Meinung ist, dassUnternehmen am besten durch finanzielle Förderung und gestiftete Preise dieDemokratie unterstützen sollten", erklärt Iris Brand, Head of CorporateResponsibility & Contributions Philip Morris GmbH.Eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen Auffassungen der Rolle vonWirtschaftsunternehmen in unserer Gesellschaft und die Erwartungen hinsichtlichzivilgesellschaftlichen Engagements ist, dass eine große Mehrheit derBürger:innen die Motivation und Ernsthaftigkeit hinter unternehmerischemEngagement infrage stellt. So nehmen 58% der Befragten das gesellschaftlicheEngagement von Unternehmen generell nicht als glaubwürdig wahr. Lediglich 16%attestieren Unternehmen einen authentischen Beitrag zur Demokratieförderung."Das bestehende Misstrauen gegenüber unternehmerischem Gesellschaftsengagementund die verschiedenen Meinungen in der Frage, welche Verantwortung dieWirtschaft für unsere Demokratie übernehmen sollte, ist ein Aufruf an uns alsWirtschaft, das eigene Engagement langfristig transparent und ernsthaftvoranzutreiben", so Iris Brand.Mit Blick auf die mögliche inhaltliche Ausrichtung des Demokratieengagements vonUnternehmen wird die Stärkung der demokratischen Grundfesten von den Befragtenmit großem Abstand am häufigsten genannt. Insbesondere der Einsatz für Freiheit,Wahlrecht sowie Meinungs- und Pressefreiheit stoßen auf Zustimmung (91% der