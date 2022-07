IHM 2022 in München Münchener Verein gibt Ratschläge und Tipps zu vielen Versicherungsfragen

München (ots) - Unter dem Messemotto "Handwerk, das dein Leben schöner macht -

die Sommeredition 2022" findet vom 6. bis 10. Juli 2022 in München nach

zweijähriger, pandemiebedingter Pause wieder die Internationale Handwerksmesse

(IHM) statt. Die Münchener Verein Versicherungsgruppe, vor 100 Jahren aus dem

Handwerk gegründet, ist als Experte für Versicherungen und Versorgung des

Handwerks einmal mehr mit einem eigenen Messestand (Stand 246 in Halle C5)

vertreten. Nicht nur Handwerker können sich von den Experten des Münchener

Vorsorge- und Pflegespezialisten zu wichtigen Versicherungsprodukten beraten

lassen.



Im Fokus steht beispielsweise die Bedeutung der Arbeitskraftabsicherung in Form

eines Berufsunfähigkeitsschutzes im Vergleich zu Alternativen wie einer

Grundfähigkeits- oder Multi-Risk-Versicherung. Detailliert erläutert wird hier

die Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung des Münchener Verein, die

auch für Nicht-Handwerker attraktiv ist. Beantwortet werden aber auch Fragen zur

neuen Deutschen Handwerker Risiko-Lebensversicherung, zur Zahnzusatzversicherung

ZahnGesund sowie zur stationären Krankenhauszusatzversicherung KlinikGesund.