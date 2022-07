Xinghuo BIF und Zetrix stellen gemeinsam Web3-Dienste vor Blockchain-Identität/überprüfbare Berechtigungsnachweise und Vertragsunterzeichnung

Beijing (ots/PRNewswire) - Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility

(Xinghuo BIF) und Zetrix haben gemeinsam die Einführung von Blockchain-basierten

Identifikatoren (BID) / Verifiable Credentials (VC) und Blockchain-basierten

E-Signing-Diensten auf internationalen Märkten angekündigt, ein wichtiger

Meilenstein bei der Ermöglichung grenzüberschreitender Geschäfte mit China auf

der Blockchain.



Xinghuo BIF ist eine von China initiierte internationale

Blockchain-Infrastruktur, die von allen Ebenen der chinesischen Regierung

unterstützt wird, während MY E.G. Services Bhd ("MYEG") betreibt über seine

Zetrix-Blockchain den internationalen Supernode des Xinghuo BIF, um Unternehmen

außerhalb Chinas mit dem Xinghuo BIF zu verbinden. Xinghuo BIF löst derzeit

täglich 94 Millionen Identifikatoren auf und ist damit die am meisten genutzte

Plattform, was diesen Anwendungsfall in der Praxis bestätigt.