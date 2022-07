SAP, Verbio, HeidelbergDruck – Kursschwäche hält an

Erneut kann der DAX mit einem Plus in den Handel starten, doch eine erste Schwäche ist wie gestern auch direkt nach dem XTRA-Start zu sehen. Darüber sprechen wir mit Daniel Saurenz heute direkt zum Handelsstart und haben dabei auch die Volatilität im Blick, die sich nicht merklich erhöht hat. Hier geht’s zum Video. Daher sprechen wir über die Möglichkeit von einem “Sell Off”, der am Markt bisher ausgeblieben war. An Einzelaktien steht zunächst die Goldman Sachs auf der Agenda. Sollte die USA in eine Rezession gleiten, ist das M&A-Geschäft sicherlich auch für das Investmentbanking ein schwieriges Pflaster. Diese Aussicht überlagert die Kursentwicklung derzeit. SAP steht ebenfalls unter Druck und konnte sich nun an der 80er-Zone im Chartbild stabilisieren. Daniel zeigt eine Bandbreite der letzten Jahre auf, die nun für den Aktienkurs eine Umkehr bedeuten würde. Verbio ist das nächste Thema, da eine Prognoseanpassung zu steigenden Kursen geführt hat. Ist das Unternehmen damit wieder auf dem richtigen Weg? Vierter Wert sind die Heidelberger Druckmaschinen. nach der Kurshalbierung und ersten Ambitionen, die Geschäftsfelder in Richtung E-Mobility zu erweitern, könnten neue Chancen generiert werden.