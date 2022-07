Das SMSZ-Projekt weist bereits eine Ressource von 310.300 Unzen Gold in den Kategorien gemessen und angezeigt auf sowie noch einmal 769.200 Unzen in der Kategorie geschlussfolgert. Daran anschließend hat Desert Gold zuletzt unter anderem 1,08 g/t Gold über 124 Meter (davon 1,85 g/t Gold über 41,1 Meter) und 1,91 g/t Gold über 32 Meter erbohrt! Damit konnte man allein die Gourbassi West North Zone jetzt auf 1,6 Kilometer Streichlänge ausdehnen und Vererzung bis in eine Tiefe von 175 Metern nachweisen. Insgesamt sind für dieses Jahr rund 20.000 Bohrmeter angedacht, sodass noch einiges von dem natürlich deutlich riskanteren Unternehmen zu erwarten ist. Umfassende Informationen gibt es z.B. im Profil des Unternehmens auf Goldinvest.de.

Loulo-Gounkoto-Komplex umfasst die Bergbaulizenzen Loulo und Gounkoto im Westen Malis an der Grenze zum Senegal. Die Société des Mines de Loulo SA (Loulo) besitzt die Goldmine Loulo und die Société des Mines de Gounkoto (Gounkoto) die Gounkoto-Goldmine. An beiden halten Barrick 80% und der Staat Mali 20%.

Barrick Gold (TSX: ABX / WKN 870450) meldet zum Ende des ersten Halbjahres 2022, dass der riesige Goldminenkomplex Loulo-Gounkoto in Mali auf dem besten Wege sei, die Produktionsprognose von 510.000 bis 560.000 Unzen des gelben Metalls zu erreichen. Man werde zudem in der Lage sein, so die Nummer Zwei der Goldbranche weltweit, die jährlich abgebauten Reserven zu ersetzen und so das Minenleben über 2037 hinaus zu verlängern.

