Wirtschaft DAX dreht ins Minus - Euro auf niedrigstem Stand seit 20 Jahren

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstagmittag nach einem freundlichen Start deutlich ins Minus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.650 Punkten berechnet, ein Abschlag von 1,0 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.



Vor allem die Angst vor einem Energienotstand sorgt weiter für Unsicherheit bei den Anlegern. Auch der Euro gerät immer mehr unter Druck. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren.





