Kapital 1852 unterstützt KÜBLER künftig beim Wachstum im Markt für energiesparende Heizsysteme

- KÜBLER ist Innovationsführer für energie- und CO2- sparende Hallenheizungen

- Steigende Rohstoffpreise und notwendige Gebäudesanierungen beschleunigen das

Wachstumspotential für energiesparende Heizsysteme

- Neben Fokus auf Innovation: Ausbau des Mietgeschäfts von Hallenheizungen sowie

des Service-Segments geplant



Der von der Beteiligungsgesellschaft Kapital 1852 Beratungs GmbH ("Kapital

1852") verwaltete Fonds Kapital 1852 SCS SICAV-SIF Equity Invest IV "MidCapPlus"

hat sich mehrheitlich an der KÜBLER Holding ("KÜBLER") beteiligt. KÜBLER mit

Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist ein führender Spezialist für Produkte und

Dienstleistungen rund um Hallenheizungen. Das Einsparen von Wärmeenergie

wirtschaftlich und technisch in ein Gebäude zu bringen, bildet das

Produktuniversum von KÜBLER: von effizienten Infrarot-Heizungstechnologien mit

besonderer Kompetenz bei Wärmemanagementsystemen ("WÄRME 4.0") über intelligente

Heizungs-Steuerungstechnik, innovativer Restwärmenutzung, digitalen

Hallenheizungen bis hin zu einem Full-Service-Angebot bei der Analyse und

Konzeption von Wärmesystemen.